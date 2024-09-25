Астроном Нароенков: россияне не смогут увидеть в небе астероид 2024 PT5

Жители Земли не увидят астероид 2024 PT5, который на время станет квазиспутником Земли. Об этом "Москве 24" рассказал старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков.
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