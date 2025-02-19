33 новых заявок на крипто-ETF вызывают ажиотаж вокруг альтернативных инвестиций

Недавние разработки в области криптовалютных биржевых фондов (ETF) вызвали значительный энтузиазм, что привело к подаче 33 новых заявок наряду с различными другими финансовыми продуктами в процессе разработки.
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