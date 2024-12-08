Важные изменения в ОСАГО. Каких ужесточений ждать водителям

В текущем году была доработана система страхования ОСАГО, которая получила ряд глобальных изменений, часть из которых уже вступила в законную силу в текущем году, а часть изменений находится на рассмотрении и вступит в силу только в 2025 году.
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