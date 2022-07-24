«РВ»: ВСУ наносят удары по Донецку и Макеевке, работают ПВО России

В ночном небе Донецка и Макеевки в ДНР наблюдаются яркие огни, а также раздаются звуки взрывов. Отмечается, что военнослужащие Вооруженных сил Украины в очередной раз предпринимают попытки произвести ракетные удары сразу по ряду направлений.