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«РВ»: ВСУ наносят удары по Донецку и Макеевке, работают ПВО России

«РВ»: ВСУ наносят удары по Донецку и Макеевке, работают ПВО России

В ночном небе Донецка и Макеевки в ДНР наблюдаются яркие огни, а также раздаются звуки взрывов. Отмечается, что военнослужащие Вооруженных сил Украины в очередной раз предпринимают попытки произвести ракетные удары сразу по ряду направлений.

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