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Кисида: Токио планирует заключить мир с Москвой, но продолжит политику санкций

Кисида: Токио планирует заключить мир с Москвой, но продолжит политику санкций

Как заявил в ходе выступления с программной речью в нижней палате парламента Японии премьер-министр страны Фумио Кисида, несмотря на сложившуюся тяжелую ситуацию в отношениях Токио и Москвы, Япония планирует заключить с Россией мирный договор после урегулирования спора о Курильских островах.

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