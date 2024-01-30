Кисида: Токио планирует заключить мир с Москвой, но продолжит политику санкций

Как заявил в ходе выступления с программной речью в нижней палате парламента Японии премьер-министр страны Фумио Кисида, несмотря на сложившуюся тяжелую ситуацию в отношениях Токио и Москвы, Япония планирует заключить с Россией мирный договор после урегулирования спора о Курильских островах.