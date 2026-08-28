США нуждаются в диалоге с Россией, для чего в Москву и был отправлен директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Об этом в своем видеоблоге заявил экс-аналитик разведки и оперативный сотрудник Центра по борьбе с терроризмом ЦРУ Джон Кириаку, в 2007 году разоблачивший программу пыток ЦРУ и ставший шестым информатором, привлеченным к ответственности администрацией Обамы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».