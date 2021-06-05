Пауло Коста снялся с боя против Джареда Каннорьера. Его заменит Гастелум

Средневес UFC Пауло Коста снялся с поединка против Джареда Канноньера. Бой Коста – Канноньер должен был пройти 21 августа в Лас-Вегасе в рамках главного события серии UFC on ESPN.
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