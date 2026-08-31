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Царьград

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Трамп пообещал мощные удары по Ирану после атаки на США

Трамп пообещал мощные удары по Ирану после атаки на США

Дональд Трамп пообещал мощные удары по Ирану после атаки иранских сил на базы США в Иордании. Ранее американские войска нанесли удары по иранским пусковым установкам на острове Ларек.

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