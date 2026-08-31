Трамп пообещал мощные удары по Ирану после атаки на США

Дональд Трамп пообещал мощные удары по Ирану после атаки иранских сил на базы США в Иордании. Ранее американские войска нанесли удары по иранским пусковым установкам на острове Ларек.
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