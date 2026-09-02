Трунова сообщила о снижении долга регионов России на 30,5 млрд рублей

В начале года государственный долг российских регионов уменьшился на 30,5 млрд рублей, сообщил аудитор Счетной палаты Наталья Трунова на Восточном экономическом форуме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НН В истории смерти ...
- Александр Рапопор...
- Этот удар Киева с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым