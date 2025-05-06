Почти 5 тысяч россиян приняли участие в акции «Игрушка ветерану»

Почти 5 тысяч человек стали участниками Всероссийской акции Росприроднадзора «Игрушка ветерану» и подарили плюшевых белых медведей, которых сделали своими руками для ветеранов Великой Отечественной войны, сообщила глава Службы Светлана Радионова.