Почти 5 тысяч россиян приняли участие в акции «Игрушка ветерану»

Почти 5 тысяч человек стали участниками Всероссийской акции Росприроднадзора «Игрушка ветерану» и подарили плюшевых белых медведей, которых сделали своими руками для ветеранов Великой Отечественной войны, сообщила глава Службы Светлана Радионова.
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