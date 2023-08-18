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Чемпионат Испании. «Мальорка» примет «Вильярреал», «Реал» сыграет с «Альмерией» в субботу , «Барселона» – с «Кадисом» в воскресенье

Чемпионат Испании. «Мальорка» примет «Вильярреал», «Реал» сыграет с «Альмерией» в субботу , «Барселона» – с «Кадисом» в воскресенье

В субботу «Реал» сыграет с «Альмерией» на выезде.  В воскресенье «Барселона» примет «Кадис», «Атлетико» проведет гостевой матч с «Бетисом».

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