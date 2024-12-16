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Учёные объяснили, как "конан-бактерия" противостоит смертельным дозам радиации

Учёные объяснили, как "конан-бактерия" противостоит смертельным дозам радиации

Учёным удалось разгадать секрет суперустойчивой к радиоизлучению бактерии.Бактерия Deinococcus radiodurans, известная своей чрезвычайной устойчивостью к радиации и экстремальным условиям окружающей среды, была обнаружена исследователями ещё в 1960 году.

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