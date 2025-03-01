Экс-генпрокурор Скуратов: Березовский мог предотвратить убийство Листьева

Бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов заявил, что предприниматель Борис Березовский имел возможность предотвратить убийство тележурналиста Владислава Листьева, произошедшее 30 лет назад в Москве.
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