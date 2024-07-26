Набиуллина: экономика РФ все еще находится в состоянии перегрева

Российская экономика до сих пор находится в состоянии значительной степени перегрева. Так, без повышения ключевой ставки были бы увеличены риски стагфляции, сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
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