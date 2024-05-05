Запад почти отобрал у России молодых русских, но русофобия вернула домой сотни тысяч релокантов

Ну вы ещё героев из этих "заблудившихся патриотов" сделайте! Чтобы они из себя технически не представляли, они предатели, сбежали в трудный момент, надеясь свою задницу покомфортней пристроить. Ни о какой любви к Родине у них и речи нет, доведётся - сбегут ещё раз.

Olegus

Автор: "Талантливой российской молодежи стыдно за былую слабость, когда два года назад она рванула за границу. ...по ту сторону границы не скрывают разочарования, как пишет «Bloomberg», был упущен великолепный шанс на самом деле навредить России через кражу её самой перспективной части населения." Когда это трусы и перебежчики были "самой перспективной частью населения"!? Тем более, какие это таланты?! У таланта в Психологии способностей есть конкретные дефиниции. Если некоторые субъекты обладают определенными способностями и научились встраиваться в финансовые потоки, то это совсем не признак таланта и социальной иерархии! Это признак приспособленчества и беспринципности. Полагаю, если провести гендерное исследование в этой психологически лабильной выборке, то мы еще удивимся процентному содержанию в ней половых извращенцев.