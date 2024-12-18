В Сочи Парке поставят цирковую версию «Двенадцати месяцев»

На новогоднем шоу Цирка Никулина, которое пройдёт в Сочи Парке в Сириусе, ожидают 25 000 зрителей. Постановка «Тайна подснежников», созданная специально для праздничного сезона, будет представлена на курорте в конце декабря.
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