Пентагон учитывает риски при захвате техники, в том числе РФ на Украине

Технологии США могут получить сторонние государства Министерство обороны США «принимает во внимание», что поставляемую «иностранным партнёрам» американскую военную технику могут захватить, а применяемые в ней технологии способны заполучить сторонние государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии