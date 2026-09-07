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Опасный вирус атакует южный региона: что известно

Опасный вирус атакует южный региона: что известно

Во Флориде растет число случаев заражения лихорадкой денге внутри штата. По состоянию на 1 сентября в районе Тампа-Бэй зарегистрировано 33 случая, по всему штату — 41, сообщает Fox 13 Tampa Bay.

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