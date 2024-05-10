Россия покидает космодром, а у Казахстана появляется новое пастбище для скота Для российской космонавтики, 11 апреля 2024 года, безусловно стало эпохальным событием - с космодрома Восточный впервые взяла старт российская ракета-носитель тяжёлого класса "Ангара-А5" разработанная современными русскими инженерами-конструкторами.
Байконур всё.
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ТР
Татьяна Рябинова
Лишь бы не отдали космодром Западу
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6 час.
Вик Норд
"Они хозяева этого "огорода"- Да какие они хозяева,так,квартиранты,разобравшись с незадачами,Россия вернёт "кованный сапог оккупанта" в города Верный,Усть-Каменогорск,Шевченко,Актюбинск,Гурьев,Кокчетав,Петропавловск,Акмолинск(при СССР Целиноград),а кое-кто вернётся в юрту,кизяк по степи собирать.
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5 час.
Вик Норд
Там отдавать уже нечего,да и не нужен он им,у них другая топливная составляющая(твёрдая),электронные системы несопоставимые,а казашьё чумазое уже все кабеля на медь порезали,теперь и последний стартовый стол в приёмный пункт отнесут...
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5 час.
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