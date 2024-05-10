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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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  • Вик Норд
    Там отдавать уже нечего,да и не нужен он им,у них другая топливная составляющая(твёрдая),электронные системы несопост...Байконур всё.
  • Вик Норд
    "Они хозяева этого "огорода"- Да какие они хозяева,так,квартиранты,разобравшись с незадачами,Россия вернёт "кованный ...Байконур всё.
  • Татьяна Рябинова
    Лишь бы не отдали космодром ЗападуБайконур всё.

Байконур всё.

Байконур всё.

Россия покидает космодром, а у Казахстана появляется новое пастбище для скота Для российской космонавтики, 11 апреля 2024 года, безусловно стало эпохальным событием - с космодрома Восточный впервые взяла старт российская ракета-носитель тяжёлого класса "Ангара-А5" разработанная современными русскими инженерами-конструкторами.

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Комментарии
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ТР
Татьяна Рябинова
Лишь бы не отдали космодром Западу
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6 час.
Вик Норд
&quot;Они хозяева этого &quot;огорода&quot;- Да какие они хозяева,так,квартиранты,разобравшись с незадачами,Россия вернёт &quot;кованный сапог оккупанта&quot; в города Верный,Усть-Каменогорск,Шевченко,Актюбинск,Гурьев,Кокчетав,Петропавловск,Акмолинск(при СССР Целиноград),а кое-кто вернётся в юрту,кизяк по степи собирать.
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5 час.
Вик Норд
Там отдавать уже нечего,да и не нужен он им,у них другая топливная составляющая(твёрдая),электронные системы несопоставимые,а казашьё чумазое уже все кабеля на медь порезали,теперь и последний стартовый стол в приёмный пункт отнесут...
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5 час.

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