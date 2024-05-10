Байконур всё.

"Они хозяева этого "огорода"- Да какие они хозяева,так,квартиранты,разобравшись с незадачами,Россия вернёт "кованный сапог оккупанта" в города Верный,Усть-Каменогорск,Шевченко,Актюбинск,Гурьев,Кокчетав,Петропавловск,Акмолинск(при СССР Целиноград),а кое-кто вернётся в юрту,кизяк по степи собирать.

Вик Норд

Там отдавать уже нечего,да и не нужен он им,у них другая топливная составляющая(твёрдая),электронные системы несопоставимые,а казашьё чумазое уже все кабеля на медь порезали,теперь и последний стартовый стол в приёмный пункт отнесут...