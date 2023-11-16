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Reuters: соцсеть Truth Social принесла Трампу колоссальные убытки

Reuters: соцсеть Truth Social принесла Трампу колоссальные убытки

Созданная почти два года назад социальная сеть Truth Social, которая была запущена в качестве ответа экс-президента США Дональда Трампа на блокировку его аккаунтов в других соцсетях, принесла своим создателям $73 миллиона убытков.

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