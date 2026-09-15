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НСА оценил риски для озимых в Поволжье

НСА оценил риски для озимых в Поволжье

Осенняя посевная кампания в аграрных регионах Приволжского федерального округа проходит в благоприятных метеорологических условиях, но главные риски для озимых культур в регионе связаны с холодным периодом – именно на них приходится 55% всех страховых выплат по гибели озимых за последние три года, следует из данных Национального союза агростраховщиков (НСА).

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