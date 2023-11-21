Володин: киевский режим завел Украину в тупик и продал суверенитет Вашингтону

Режим, находящийся у власти в Киеве, завел Украину в тупик и продал суверенитет Соединенным Штатам. Об этом по случаю 10-летия Евромайдана написал в своем Telegram-канале председатель нижней палаты парламента Российской Федерации Вячеслав Володин.