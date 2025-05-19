Массовый десант у западных границ: Латвия показала парашютную высадку «союзников»

НАТО приступает к отработке массового десантирования у границ России и Белоруссии. Основные силы должны быть представлены американскими войсками, но было решено, что почву для их высадки подготовят испанские солдаты.
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