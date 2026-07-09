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Клишина — об иске ВФЛА в CAS: решение нужно было принимать много лет назад

Клишина — об иске ВФЛА в CAS: решение нужно было принимать много лет назад

Серебряный призёр чемпионата мира в прыжках в длину Дарья Клишина прокомментировала решение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) подать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о недопуске российских спортсменов.

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