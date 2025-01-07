Русские туристы массово столкнулись со вспышкой метапневмовируса в Азии

Тревожные сообщения начали поступать от туристов, отдыхающих на популярных курортах Индии и Китая. Путешественники сталкиваются с загадочным заболеванием, которое может быть связано со вспышкой метапневмовируса (HMPV), вызывающего серьёзное беспокойство в ряде азиатских стран.