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Русские туристы массово столкнулись со вспышкой метапневмовируса в Азии

Русские туристы массово столкнулись со вспышкой метапневмовируса в Азии

Тревожные сообщения начали поступать от туристов, отдыхающих на популярных курортах Индии и Китая. Путешественники сталкиваются с загадочным заболеванием, которое может быть связано со вспышкой метапневмовируса (HMPV), вызывающего серьёзное беспокойство в ряде азиатских стран.

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