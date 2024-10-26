У тамбовчанина нашли две банки с порохом

Токарёвским районным судом вынесен приговор по делу о незаконном хранении взрывчатого вещества. Судом установлено, что подсудимый жил в одном доме с отцом и знал, что у того есть охотничий билет и две банки с порохом, которые он хранил в металлическом сейфе.
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