У тамбовчанина нашли две банки с порохом

Токарёвским районным судом вынесен приговор по делу о незаконном хранении взрывчатого вещества. Судом установлено, что подсудимый жил в одном доме с отцом и знал, что у того есть охотничий билет и две банки с порохом, которые он хранил в металлическом сейфе.