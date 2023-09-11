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Черчесов о Цымбаларе: «Нестандартность. Причем везде — на поле, в раздевалке, в автобусе, в столовой, в самолете»

Черчесов о Цымбаларе: «Нестандартность. Причем везде — на поле, в раздевалке, в автобусе, в столовой, в самолете»

Черчесов руководил легендами красно-белых в матче памяти Цымбаларя. — Что вспоминаете о Цымбаларе? — Если одним словом — нестандартность.

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