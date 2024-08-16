16.08.24==В поместье ведущего Первого канала Саймс парошли обыски, изъятое вывозили на грузовиках

ФБР с 13 августа проводит обыск в доме ведущего Первого канала Саймса Дмитрий Саймс. Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США со вторника, 13 августа, проводят обыски в поместье Patria, принадлежащем американскому политологу и ведущему российского Первого канала Дмитрию Саймсу, в Хантли, округ Раппаханнок, штат Виргиния.