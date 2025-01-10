В Карагандинской области устанавливают скворечники и кормушки для птиц

Лесники и охотоведы в зимнее время занимаются не только подкормкой диких животных, но и птиц. С начала холодов в рамках программы они установили около 200 скворечников и кормушек для пернатых, причём не только на лесных территориях, но и в городе, сообщает gov.
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