Sergiy Che

"Нитроцеллюлоза, также известная как пороховая вата, является ключевым ингредиентом в производстве пороха. «Знаете ли вы, что поставки этого хлопка из Китая прекратились как бы случайно несколько месяцев назад», — добавил Бретон..." © - потому что Китай древняя цивилизация, которая может не умеет так п...здеть на весь мир как цивилизация Запада, но без воплей умеет помогать союзникам тихо, не очень заметно но очень результативно... 😉