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Производство миллиона снарядов для Украины сорвал Китай

Производство миллиона снарядов для Украины сорвал Китай

Труднодоступный порох мешает Европе обеспечить сотни тысяч снарядов для защиты Украины. "Мы все столкнулись с нехваткой некоторых компонентов, особенно порохов", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник после встречи союзников Киева в Париже.

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Комментарии
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Sergiy Che
&quot;Нитроцеллюлоза, также известная как пороховая вата, является ключевым ингредиентом в производстве пороха. «Знаете ли вы, что поставки этого хлопка из Китая прекратились как бы случайно несколько месяцев назад», — добавил Бретон...&quot; ©   - потому что Китай древняя цивилизация, которая может не умеет так п...здеть на весь мир как цивилизация Запада, но без воплей умеет помогать союзникам тихо, не очень заметно но очень результативно... 😉
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