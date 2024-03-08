Труднодоступный порох мешает Европе обеспечить сотни тысяч снарядов для защиты Украины. "Мы все столкнулись с нехваткой некоторых компонентов, особенно порохов", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник после встречи союзников Киева в Париже.
Производство миллиона снарядов для Украины сорвал Китай
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sergiy Che
"Нитроцеллюлоза, также известная как пороховая вата, является ключевым ингредиентом в производстве пороха. «Знаете ли вы, что поставки этого хлопка из Китая прекратились как бы случайно несколько месяцев назад», — добавил Бретон..." © - потому что Китай древняя цивилизация, которая может не умеет так п...здеть на весь мир как цивилизация Запада, но без воплей умеет помогать союзникам тихо, не очень заметно но очень результативно... 😉
Ответить
11 час.
Свежие комментарии