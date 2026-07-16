Аргентинских футболистов могут наказать из-за баннера про Мальвинские острова

Аргентине грозят санкции со стороны ФИФА из-за политического баннера. После финального свистка в матче полуфинала ЧМ-2026 против Англии футболисты сборной Аргентины отпраздновали победу с плакатом с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам» .
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