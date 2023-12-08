Замешан ли экс-зампред Петров в коррупционной схеме «Службы единого заказчика»?

Начальник отдела региональной прокуратуры Семён Писаренко во время брифинга 8 декабря рассказал, была ли установлена причастность бывшего зампреда правительства Забайкальского края Вадима Петрова к деятельности организованной группе взяточников.
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