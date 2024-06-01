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УНИЗИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ С ВОЗ: РОССИИ ПРЕДЛАГАЮТ ПОДПИСАТЬ ПРЕДАТЕЛЬСКИЙ ДОКУМЕНТ

УНИЗИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ С ВОЗ: РОССИИ ПРЕДЛАГАЮТ ПОДПИСАТЬ ПРЕДАТЕЛЬСКИЙ ДОКУМЕНТ

России предлагают подписать предательский документ. И это унизительное соглашение с ВОЗ навязывают, несмотря на то что организация публично осуждает Москву за "агрессию" на Украине.

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Комментарии
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Ирина Лодяновa
Из ВОЗ давно пора выйти! А Мурашко кто,поддерживающий эту контору? Может враг?
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13 час.

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