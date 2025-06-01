Углубился в лес и нашел заброшенные военные самолеты среди деревьев. Осмотр полигона

EV

Evgeni Velesik

Такой пиздёжь? Конечно, факты были, но, чтобы такие объекты были брошены, это фантастика! Самое интересное, что, вот например, в в Геленджике, территория огорожена кованной оградкой, ещё с СССР. Домики стоят и никого? Почему? А потому что, это денег стоит и они не снимают эту территорию с баланса!