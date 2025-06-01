Во время поездки по Нижегородской области водитель свернул на заброшенную лесную тропу, ведущую в сторону от редких деревень.
Углубился в лес и нашел заброшенные военные самолеты среди деревьев. Осмотр полигона
Комментарии
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РОМАН Молчанов
Конечно,очень и очень жАль !
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10 час.
EV
Evgeni Velesik
Такой пиздёжь? Конечно, факты были, но, чтобы такие объекты были брошены, это фантастика! Самое интересное, что, вот например, в в Геленджике, территория огорожена кованной оградкой, ещё с СССР. Домики стоят и никого? Почему? А потому что, это денег стоит и они не снимают эту территорию с баланса!
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8 час.
Daddy Bo
Да, если покапаетесь в памяти, то вспомните, как в Москве, на Ходынке целый музей военных самолётов бросили без охраны и контроля. И в таком виде он простоял довольно долго.
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3 час.
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