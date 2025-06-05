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Александр Дудчак: Почему Украина сорвала платёж в $665 млн? Тайна «вечных дефолтов» Киева и новый ультиматум Западу

Александр Дудчак: Почему Украина сорвала платёж в $665 млн? Тайна «вечных дефолтов» Киева и новый ультиматум Западу

«Вечный дефолт»: как Киев годами играл в «русскую рулетку» с долгами, уверенный, что Запад всегда спасет? «Кому выгодна украинская корова»: почему инвесторы годами доили экономику Украины, несмотря на войну и бегство населения? Как при падении экспорта, потере территорий и бегстве людей ВВП Украины вырос на 5,3%? И кто на этом заработал? «Киев объявил технический дефолт», — сообщает Bloomberg.

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