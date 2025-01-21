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"Утопят нашу страну": в Финляндии выступили с радикальным требованием по России

"Утопят нашу страну": в Финляндии выступили с радикальным требованием по России

Вид на Южный порт и Рыночную площадь в Хельсинки© РИА Новости / Алексей Даничев 83,2 тыс прочтений Вчера Финляндия должна вернуться к статусу нейтральной страны и отказаться от агрессивной политики против России, заявил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в соцсети X.

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Комментарии
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Yvan
Не раньше, чем НАТО прекратит своё существование.
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