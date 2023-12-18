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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тони Фергюсон обратился к фанатам: «Продолжайте верить, ублюдки»

Тони Фергюсон обратился к фанатам после седьмого подряд поражения в UFC. «Люблю своих фанатов и болельщиков.

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