В Новосибирске мужчина выносит тигренка из автомобиля в жилом доме

В ночь на 7 ноября 2024 года в Новосибирске произошло необычное ЧП: местные жители стали свидетелями того, как мужчина выносит тигренка из багажника автомобиля и вводит его в подъезд жилого дома по адресу Гоголя, 12.
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