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Царьград

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"Всё лечат парацетамолом": Адвокат вышел на связь с полигона. Солдаты гибнут, не доходя до фронта, а власти молчат

"Всё лечат парацетамолом": Адвокат вышел на связь с полигона. Солдаты гибнут, не доходя до фронта, а власти молчат

Мобилизованный адвокат Клим Братковский вышел на связь с фронта и заявил о потерях личного состава. По его словам, солдаты гибнут не только от оружия, а власти при этом молчат.

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