Особняк Сысоева в Санкт-Петербурге станет объектом общественного питания

Работы соответствуют требованиям охранной зоны исторического памятника Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) одобрил проект реконструкции особняка Сысоева и прилегающей территории на Васильевском острове, дом 60А.
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