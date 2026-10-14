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Царьград

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Во Владимирской области ОРВИ за неделю заболели более 8 тысяч человек

Во Владимирской области ОРВИ за неделю заболели более 8 тысяч человек

За неделю в медицинские учреждения Владимирской области с симптомами ОРВИ обратились 8105 человек, что на 3,2% меньше, чем неделей ранее; в лабораторных исследованиях преобладали риновирусы, а также подтвердились девять случаев COVID-19.

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