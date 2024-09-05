Дерматолог предупредила об опасности инъекций для кожи

Инъекции могут быть эффективным средством для поддержания молодости и улучшения состояния кожи, но, как и любое медицинское вмешательство, они несут в себе риски и должны проводиться только квалифицированными специалистами в соответствующих условиях, рассказала врач дерматолог-косметолог Александра Пономаренко.