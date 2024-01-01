Россия ответит на подготовку США развертывания запрещенных ранее РСМД

РИА Новости. Россия примет серьезные меры в ответ на готовящееся развертывание США своих наземных ракетных систем, ранее запрещенных по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, из-за действий Вашингтона назревает момент, когда России придется принимать политические решения о дальнейшей судьбе одностороннего моратория на размещение РСМД, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.