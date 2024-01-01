Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 033 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Пантюхин
    Дай Бог Ярославу доброго ЗДОРОВЬЯ! МОЛОДЕЦ ПАРЕНЬ!!! Вперёд и с песней, как в армии говорили, а без песни доброй в Ро...SHAMAN — СТАДИОН ...
  • Alexandr Kovalev
    Поставка нефти всегда была менее эффективна, чем поставка нефтепродуктов!!!Бумеранг вернулся...
  • Олег Тимофеев
    Я могу не только это это мне как 2х2Military Watch Ma...

Россия ответит на подготовку США развертывания запрещенных ранее РСМД

Россия ответит на подготовку США развертывания запрещенных ранее РСМД

РИА Новости. Россия примет серьезные меры в ответ на готовящееся развертывание США своих наземных ракетных систем, ранее запрещенных по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, из-за действий Вашингтона назревает момент, когда России придется принимать политические решения о дальнейшей судьбе одностороннего моратория на размещение РСМД, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх