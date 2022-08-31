ЭНЕРГИЯ ДНЯ 1 сентября 2022 года

Энергетический прогноз на первое число девятого месяца две тысячи двадцать второго года. Числовой вибрационный код 1309 =Великая Цель всякого человеческого существа — осознать Любовь: Любовь — не в другом, а в нас самих, и мы сами её в себе пробуждаем = Всё является предположением, ибо действительность постоянно развивается и создаётся мыслью и эмоцией= Высший уровень развития человека - это Духовный Мир, это Мир Разума, это Вечность, это Покой Вечного Движения = Главное, отыскивайте маленькие радости! Туда, где живёт радость, приходит Любовь.