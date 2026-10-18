Порой действительность оказывается куда более захватывающей, чем любой вымысел. В этой подборке — десять сюжетов, которые заставят вас сначала усомниться, а затем потянуться к поисковику: неужели это не выдумка? Тут и пушистый зверь с глазами разных цветов, и каменные соты, словно вылепленные огромным роем, и люди, украшающие себя цветами.
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