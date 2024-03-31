Российская экономика слаба, но пережила 13 раундов санкций, находясь в состоянии войны.Путин непопулярен, но получил 80% голосов избирателей.
Кого-то кормят пропагандой
Комментарии
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Галина Чужая
Неужели прозрение начинается? Хочется в это верить, но... американцы в большинстве своём инфантильны. Для них главное чтобы пожрать было и развлечься, другие им не интересны. Видимо это результат того, что США находится за большой лужей и войн они не видели.
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16 час.
Елена Смирнова
Запад во главе с США привыкли жить на халяву, грабежом других стран, но их лафа заканчивается! МИР просыпается!
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10 час.
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