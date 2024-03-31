Кого-то кормят пропагандой

Галина Чужая

Неужели прозрение начинается? Хочется в это верить, но... американцы в большинстве своём инфантильны. Для них главное чтобы пожрать было и развлечься, другие им не интересны. Видимо это результат того, что США находится за большой лужей и войн они не видели.