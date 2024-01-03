агадочное исчезновение: Инна Лукьяненко и Таня Иванова пропали в Новосибирской области, и поиск продолжается уже 30 лет Татьяна СергееваКак тени в прошлое, таинственно провалившись сквозь землю, исчезли из жизни общества две девочки – Инна Лукьяненко и Таня Иванова.