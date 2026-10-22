Русь Несгибаемая Изображение сгенерировано нейросетью Алиса В Новосибирске сотрудники полиции задержали водителя «Мерседеса», который сначала сбил пешехода, а потом напал и жестоко его избил.
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Наши суды кормятся на таких делах. Какие бы суды не были независимыми контроль законности действий должен быть.
Наши суды гуманны! Они же не ходят пешком..как раньше было! Все на машинах и не на "ладах! Исключительно на иномарках! Жаль что мы не укунали в мусорный бак своих продажных судей . так как делали хохлы!
Вопрос-а судьи кто?
А может нашим гуманным судам,вообще не привлекать пришлых,всё равно отпускают,сажать только аборигенов,от них ведь зло идёт!!!!!!