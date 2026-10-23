Учёные предложили способ обнаружения формы жизни, которой пока не существует. Речь идёт о так называемых зеркальных организмах — гипотетических клетках, чьи белки, генетический материал и другие молекулярные структуры имели бы пространственную конфигурацию, противоположную привычной для земной биологии.