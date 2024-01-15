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«Мнет балерину в Зазеркалье»: домашний спектакль Волочковой и Джигурды перерос в секс-скандал

«Мнет балерину в Зазеркалье»: домашний спектакль Волочковой и Джигурды перерос в секс-скандал

Очередной скандал в публичном поле звезд перерос в открытое противостояние. На этот раз под горячую руку общественников попала Анастасия Волочкова: устроившая домашний спектакль с плясками, спиртным и Никитой Джигурдой рискует разделить печальную участь Насти Ивлеевой.

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НМ
Наталия Москаленко
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