«Мнет балерину в Зазеркалье»: домашний спектакль Волочковой и Джигурды перерос в секс-скандал

Очередной скандал в публичном поле звезд перерос в открытое противостояние. На этот раз под горячую руку общественников попала Анастасия Волочкова: устроившая домашний спектакль с плясками, спиртным и Никитой Джигурдой рискует разделить печальную участь Насти Ивлеевой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии