«Мнет балерину в Зазеркалье»: домашний спектакль Волочковой и Джигурды перерос в секс-скандал

Очередной скандал в публичном поле звезд перерос в открытое противостояние. На этот раз под горячую руку общественников попала Анастасия Волочкова: устроившая домашний спектакль с плясками, спиртным и Никитой Джигурдой рискует разделить печальную участь Насти Ивлеевой.